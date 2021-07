Iran, proteste contro la carenza d'acqua: un morto

-afp

Una persona è morta in una manifestazione contro la carenza d'acqua in Khuzestan, nel nord ovest dell'Iran. "Venerdì sera gli abitanti del Chadegan si sono radunati per protestare contro i tagli all'acqua causati dalla siccità e alcuni rivoltosi hanno ucciso uno dei manifestanti", riporta l'agenzia ufficiale Irna, citando il governatore in carica ad interim della contea.