Iran, Pompeo: Usa lavora a soluzione diplomatica, ma pronti a guerra

Gli Stati Uniti stanno lavorando a una soluzione diplomatica con l'Iran. Ma se questo non avrà successo "sono sicuro che il presidente Trump assumerà le decisioni necessarie". Lo afferma il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in una serie di interviste rilasciate in vista dell'assemblea dell'Onu. Pompeo definisce l'attacco agli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita un "attacco dell'Iran al mondo" e un "atto di guerra".