Iran, Pompeo: "Esecuzione wrestler atto feroce e crudele"

"L'esecuzione di Navid Afkari da parte del regime iraniano è un atto feroce e crudele. Lo condanniamo nei termini più forti. E' un ignobile assalto alla dignità umana, anche in base agli spregevoli standard di questo regime". Lo scrive su Twitter il segretario di stato Usa Mike Pompeo ha commentato su Twitter l'esecuzione del wrestler iraniano condannato a morte per aver ucciso un funzionario pubblico durante le manifestazioni in Iran del 2018.