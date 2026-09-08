Iran, i Pasdaran: "Abbiamo sequestrato un sottomarino Usa a Hormuz"

Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver sequestrato un sottomarino statunitense nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo. L'annuncio è stato dato dai Pasdaran, senza fornire per il momento ulteriori particolari sul mezzo coinvolto, sulle circostanze del presunto sequestro o sull'eventuale presenza di militari americani a bordo. Teheran ha inoltre annunciato l'intenzione di istituire una nuova "zona di esclusione marittima" nel Golfo Persico e nello Stretto, mentre Washington ha respinto le rivendicazioni iraniane sul controllo del passaggio.