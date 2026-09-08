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Iran, i Pasdaran: "Abbiamo sequestrato un sottomarino Usa a Hormuz"

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'operazione

08 Set 2026 - 17:15
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© Ansa

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Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano di aver sequestrato un sottomarino statunitense nello Stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo. L'annuncio è stato dato dai Pasdaran, senza fornire per il momento ulteriori particolari sul mezzo coinvolto, sulle circostanze del presunto sequestro o sull'eventuale presenza di militari americani a bordo. Teheran ha inoltre annunciato l'intenzione di istituire una nuova "zona di esclusione marittima" nel Golfo Persico e nello Stretto, mentre Washington ha respinto le rivendicazioni iraniane sul controllo del passaggio.

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