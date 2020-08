Iran, Onu respinge risoluzione Usa su embargo armi 

Il Consiglio di sicurezza dell'Onu ha respinto la risoluzione americana per prolungare l'embargo alla vendita di armi all'Iran. "Il Consiglio di sicurezza ha fallito, non ha agito in modo deciso in difesa della pace e della sicurezza internazionale", ha commentato il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, sottolineando come questo sia "imperdonabile".