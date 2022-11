Iran, Onu: 14mila arresti durante le proteste

In Iran sono state arrestate oltre 14mila persone durante le proteste contro il regime.

Lo riferisce l'Onu, avvertendo che l'uso "non necessario e sproporzionato" della forza nel Paese deve cessare. L'ondata di manifestazioni, la più vasta e capillare nella storia della Repubblica islamica, è iniziata dopo la morte della 22enne curda Mahsa Amini, deceduta il 16 settembre a Teheran dopo l'arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto.