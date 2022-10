Iran, Ong: almeno 154 morti tra cui 9 minori durante le proteste

Almeno 154 persone, tra cui 9 minori, sono rimasti uccisi in scontri con le forze dell'ordine durante le proteste in corso da quasi tre settimane in Iran.

Lo rende noto la Ong con sede ad Oslo 'Iran Human Rights', secondo quanto riporta Iran International, portale di dissidenti iraniani all'estero. In varie città del Paese si sono tenute diverse manifestazioni dopo la morte della 22enne curda Mahsa Amini, arrestata dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto e uccisa il 16 settembre a Teheran.