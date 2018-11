Iran,Netanyahu: "Tutti i Paesi aderiscano a sanzioni contro Teheran"

"Israele sa bene come difendersi dal regime sanguinario in Iran". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu rispondendo al presidente iraniano Hassan Rohani, che ha qualificato lo Stato ebraico come "un tumore canceroso". "Le sue parole di odio - ha chiarito Netanyahu -, che invocano la distruzione di Israele, dimostrano una volta di più perché le nazioni del mondo debbano unirsi alle sanzioni contro quel regime terroristico che minaccia anche loro".