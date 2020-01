Iran, media: arrestato l'uomo che ha filmato l'abbattimento dell'aereo

E' stato arrestato in Iran l'uomo che ha girato il video, poi circolato sui social network, in cui si vede un missile iraniano nel momento in cui colpisce il Boeing ucraino. Lo riferisce la Bbc, citando l'agenzia Tasnim. Una fonte del quartier generale delle Guardie della rivoluzione ha spiegato all'agenzia che l'autore del filmato è stato arrestato nell'ambito delle indagini che hanno già portato in carcere altre persone legate all'incidente aereo.