Iran, mandato d'arresto per due attrici: non hanno messo l'hijab

In Iran sono stati emessi due mandati di arresto per altrettanti attrici per "non aver indossato l'hijbab", si legge in un comunicato della magistratura, citato dalla stampa locale.

Si tratta di Azadeh Samadi e Leila Bloukat. Per Samadi il mandato è arrivato dopo che ha partecipato "senza hijab alla cerimonia funebre di un regista. In questo modo, ha minato la morale pubblica e la castità". Boloukat ha pubblicato le sue foto a capo scoperto sul suo account social. Diverse attrici sono state imprigionate dopo la morte in carcere di Mahsa Amini, arrestata per presunta inosservanza delle leggi sull'hijab.