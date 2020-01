Iran, Macron sente Rohani: "Preoccupazione, placare le tensioni"

Il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso di un colloquio telefonico con l'omologo iraniano Hassan Rohani, ha espresso la "profonda preoccupazione della Francia per i recenti eventi in Iraq e nella regione". Macron ha anche espresso "la determinazione della Francia a lavorare per calmare le tensioni" e invitato Teheran ad "astenersi da ogni misura che possa aggravare l'escalation in corso".