Iran: le minacce di Israele di nuovi attacchi sono guerra psicologica

"Le ripetute minacce di Israele sulla possibilità di nuovi attacchi contro l'Iran fanno parte della guerra psicologica del regime, volta a creare paura tra gli iraniani, dopo i suoi attacchi durante la guerra di 12 giorni con l'Iran a giugno": Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, sottolineando che "la guerra psicologica fa parte della vera guerra". "Certo, non dobbiamo ignorare o sottovalutare la possibilità di una ripresa del conflitto militare di Israele contro l'Iran. Siamo assolutamente pronti a difendere il Paese", ha aggiunto, in un'intervista ad Al Jazeera, citata dall'agenzia Irna. Araghchi ha aggiunto che l'Iran "non cerca mai la guerra", ma vuole risolvere i problemi attraverso la diplomazia.