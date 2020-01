Iran, Khamenei su attacchi Usa in Iraq: "Comportamento malizioso"

L'Iran ha condannato gli Stati Uniti definendo il loro comportamento "malizioso". Così il leader Ali Khamenei ha commentato gli attacchi militari di domenica da parte degli americani contro basi dei miliziani sciiti in Iraq. "Non faremo mai alcuna guerra ma se altri vogliono imporre la loro volontà sul Paese, allora noi ci opporremo rigorosamente", ha detto Khamenei. Poi, rivolgendosi direttamente a Donald Trump, ha aggiunto: "Tu non puoi fare nulla".