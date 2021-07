Iran, Khamenei: "Resistenza dell'Islam è speranza per la regione"

Afp

"La maggior parte dei Paesi islamici ha subito l'avidità, le interferenze e la malvagità degli Stati occidentali e degli Usa, ma oggi i musulmani devono resistere contro il bullismo dei poteri occidentali per il futuro del mondo islamico". Lo ha detto la Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, sottolineando che la "resistenza del mondo islamico, specie in Palestina, Libano, Siria e Iraq, costituisce un atto di speranza per la regione".