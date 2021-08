Afp

La Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha firmato un provvedimento di grazia o di riduzione di pena per 2.825 detenuti, in occasione delle due festività islamiche di Eid al-Adha, o Festa del Sacrificio, e di Eid al-Ghadir. In giugno, Khamenei aveva concesso un provvedimento di clemenza per altri 5mila detenuti in occasione delle celebrazioni della nascita dell'Imam Reza, una delle figure più riverite dell'Islam sciita.