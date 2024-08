Iran, si schianta bus che trasportava pellegrini: almeno 28 morti

Un autobus che trasportava pellegrini sciiti dal Pakistan all'Iraq si è schiantato nell'Iran centrale. Almeno 28 persone sono morte. L'incidente è avvenuto nella provincia centrale di Yazd, ha reso noto Mohammad Ali Malekzadeh, funzionario locale per le emergenze. Altre 23 persone hanno riportato ferite, 14 delle quali gravi. Al momento dello schianto erano 51 le persone a bordo del bus. I pellegrini si stavano recando in Iraq per commemorare l'Arbaeen, che segna il 40esimo giorno dalla morte di un santo sciita nel VII secolo.