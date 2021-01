Iran: "Il tempo per ritorno Usa a intesa nucleare non è infinito"

"Gli Usa non avranno tutto il tempo del mondo per decidere se rientrare nell'accordo sul nucleare. Stiamo attendendo un annuncio ufficiale anche sulla loro posizione riguardo alla rimozione delle sanzioni". Lo ha detto il portavoce del governo iraniano, Ali Rabiei, sottolineando che se non ci saranno sviluppi, Teheran farà un nuovo passo entro febbraio, imponendo "restrizioni" alle ispezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.