Iran, il ministro: "Svilupperemo il nostro settore petrolifero"

L'Iran svilupperà il suo settore petrolifero nonostante le sanzioni americane. Lo ha detto il ministro del Petrolio iraniano, Bijan Zanganeh, durante un incontro tra la National iranian oil company e un'altra società iraniana, la Persia Oil and Gas, per la firma di un contratto da 294 milioni di dollari per lo sviluppo del giacimento di Yaran nella provincia meridionale di Khuzestan.