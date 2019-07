Iran, i Pasdaran sequestrano due petroliere britanniche nello Stretto di Hormuz

Dal momento del sequestro si sono interrotti i contatti con l'equipaggio. "Non abbiamo notizie di feriti, la nostra priorità è la sicurezza delle persone a bordo", recita la nota della Stena Bulk.



Londra ha definito il sequestro come un segnale di "escalation". Secondo il numero uno della UK Chamber of Shipping, Bob Sanguinetti, i mercantili stranieri hanno diritto di transitare nello Stretto "per il loro legittimo business" e l'azione iraniana rappresenta "una violazione delle norme internazionali" della navigazione. Fonti iraniane citate dai media britannici affermano al contrario che la Stena Impero, diretta verso l'Arabia Saudita, avrebbe deviato dalla rotta prevista nelle acque internazionali e sarebbe stata fermata per questo motivo.



La denuncia degli Usa - Gli Stati Uniti hanno denunciato "l'escalation della violenza" da parte dell'Iran. "E' la seconda volta in poco più di una sola settimana che il Regno Unito è stato preso come obiettivo dall'escalation della violenza del regime iraniano", ha dichiarato Garett Marquis, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano.



Il sequestro al largo di Gibilterra - Il ministero della Difesa britannico da parte sua ha ricordato di avere unità nella zona. La Stena Impero è una nave relativamente moderna, con una stazza di 30mila tonnellate. La vicenda segue di pochi giorni il sequestro a Gibilterra, territorio britannico d'oltremare, di una petroliera iraniana, la Grace 1, bloccata da unità dei Royal Marines e che secondo Londra era destinata a trasportare petrolio verso la Siria a dispetto delle sanzioni Ue. Un sequestro denunciato fin da subito come "atto di pirateria" da Teheran, che aveva minacciato ritorsioni in caso di mancato rilascio. Le autorità di Gibilterra hanno poi viceversa esteso il provvedimento di stop della Grace 1 per 30 giorni.