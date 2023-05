Iran, giustiziato il dissidente iraniano-svedese Habib Chaab

Il fermo in Turchia

Farajollah Habib Chaab, 50 anni, noto anche come Habib Asyud, era stato rapito da agenti dell'intelligence di Teheran durante la sua visita in Turchia nell'ottobre 2020 ed era stato introdotto clandestinamente in Iran. Un mese dopo è stato mostrato in un video sulla tv di stato, in cui ha "ammesso" la responsabilità di attacchi terroristici e la collaborazione con i servizi di intelligence sauditi.