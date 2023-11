Iran, giustiziato un attivista coinvolto nelle proteste contro il regime

In Iran è stato giustiziato un uomo ritenuto colpevole dell'omicidio di un membro delle forze di sicurezza durante le proteste contro il regime degli scorsi mesi.

E' stata l'organizzazione Hengaw, gruppo che lotta per i diritti umani con sede in Norvegia, a renderlo noto. Milad Zohrevand, questo il nome dell'attivista poco più che ventenne, è stato impiccato in una prigione di Hamadan. Si tratta dell'ottava esecuzione in Iran dal settembre 2022, dopo la morte di Mahsa Amini.