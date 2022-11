Iran, Gb-Francia-Germania condannano l'espansione nucleare

L'Iran attira ancora una volta le critiche da parte dei Paesi occidentali.

Gran Bretagna, Francia e Germania condannano l'espansione del programma nucleare di Teheran, che non ha "alcuna giustificazione civile credibile" ed è una "sfida al sistema globale di non proliferazione". Lo si legge in una dichiarazione congiunta, diramata dopo che l'annuncio iraniano sull'aumento al 60% del livello di arricchimento dell'uranio.