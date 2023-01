Iran, esplosioni a Isfahan: "Colpito un centro militare"

In Iran si sono registrate diverse esplosioni a Isfahan.

Fonti legate alle Guardie rivoluzionarie riferiscono che un centro militare e un deposito munizioni delle forze armate iraniane sono stati colpiti da un drone. Secondo la tv di Stato iraniana Irib, non si segnalano vittime. "Le esplosioni sono avvenute in un impianto per la fabbricazione di munizioni del ministero della Difesa".