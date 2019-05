Iran, Difesa Teheran: vinceremo guerra psicologica con Usa

L'annuncio Usa dell'invio di una portaerei e di cacciabombardieri in Medio Oriente per mandare un messaggio all'Iran equivale a una "inarrestabile guerra psicologica", che alla fine sarà vinta da Teheran. Lo sostiene il ministro della Difesa iraniano, Amir Hatami, sottolineando che Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, "manca di competenza militare e le sue dichiarazioni mirano principalmente ad attirare l'attenzione".