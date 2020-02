Iran, dem: "Trump mentì su Soleimani, no minaccia imminente"

Il presidente della commissione Affari esteri della Camera, il dem Eliot Engel, ha attaccato l'amministrazione Trump per aver giustificato in un nuovo rapporto l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani in base all'autorizzazione data dal Congresso nel 2002 per l'uso della forza militare in Iraq. "La spiegazione in questo rapporto non fa alcun cenno a una minaccia imminente, la giustificazione che il presidente ha offerto agli americani era falsa".