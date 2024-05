Iran, curdo giustiziato dopo 15 anni di reclusione

L'Iran ha eseguito la condanna a morte di Khsraw Besharat, un prigioniero curdo detenuto da 15 anni.

L'impiccagione è avvenuta nel carcere di Ghezel Hesar a Karaj, a nord di Teheran. Lo rende noto Hengaw, organizzazione non governativa per i Diritti umani con sede in Norvegia. Secondo la ong, Besharat era stato arrestato nel 2009 dalle forze di sicurezza ed è stato successivamente condannato per attività contro la sicurezza nazionale, propaganda contro il governo, appartenenza a gruppi salafiti e corruzione sulla terra.