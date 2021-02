Iran, ct non può accompagnare squadra femminile di sci a Cortina: ordine del marito 

La squadra, scrive il quotidiano Shargh, ha lasciato l'Iran alla volta dell'Italia, ma alla Zargari non è stato consentito di partire. "Fino all'ultimo - ha fatto sapere la Federsci iraniana - abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato possibile". Il compito di accompagnare la squadra è stato quindi affidato a Marjan Kalhor, un'altra tecnica della Federazione. In base alla legge iraniana, per ottenere il passaporto una donna ha bisogno del permesso del marito, ma quando anche sia in possesso del documento di espatrio, lo stesso marito può impedirle di lasciare il Paese.