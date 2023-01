Iran convoca ambasciatore Francia per vignette satiriche su Khamenei

L'Iran ha convocato l'ambasciatore francese Nicolas Roche, per protestare contro la pubblicazione delle vignette del leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei, sulla rivista satirica Charlie Hebdo.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato che "la Repubblica islamica non accetta in alcun modo blasfemia e insulti ai valori islamici, religiosi e nazionali, e che la Francia non ha il diritto di giustificare l'insulto alla santità di Paesi musulmani con il pretesto della libertà di parola".