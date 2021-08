Iran, Biden: "Se fallisce via diplomatica considereremo altre opzioni"

Afp

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto di preferire la via diplomatica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Tuttavia, ha precisato al primo ministro israeliano Naftali Bennett, se questa strada non dovesse funzionare "gli Usa sono disposti a prendere in considerazione altre opzioni per garantire che Teheran non abbia mai la bomba atomica".