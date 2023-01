Iran, cittadino belga condannato a 40 anni di carcere e 74 frustate

In Iran il cittadino belga Olivier Vandecasteele è stato condannato a 40 anni di prigione e 74 frustate per "spionaggio e collaborazione con gli Stati Uniti, riciclaggio di denaro e contrabbando di valuta".

Lo riporta il sito iraniano Mizan. Vandecasteele ha lavorato in Iran per organizzazioni umanitarie per più di sei anni prima di essere arrestato, il 24 febbraio 2022.