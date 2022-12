Iran, attivisti anti regime denunciano: "Uccisa una bambina di 12 anni"

Le ricostruzioni fatte circolare su Twitter da alcuni attivisti rivelano la rabbia e lo sconcerto per la sorte della piccola, che sarebbe stata colpita ad un posto di blocco e poi deceduta in ospedale prima di poter raggiungere la sala operatoria. Il padre di Saha è stato costretto a dire in un video che l'uccisione di sua figlia non è in nessun modo legata alle proteste, mentre sui social è ormai virale la foto di Saha - occhi neri, velo bianco e libro aperto tra le mani -, ennesima vittima di un regime feroce che non risparmia nemmeno i bambini: secondo l'agenzia degli attivisti per i diritti umani Hrana, dall'inizio delle proteste sono stati uccisi oltre 500 manifestanti, tra cui 69 minori e adolescenti.

Una vicenda sconcertante, ancor più di quella dell'ex calciatore Daei, che citato da Iran International ha raccontato

che la sua famiglia è "stata costretta" a scendere dall'aereo sul quale viaggiava, un volo della Mahan Air, il W563 partito da Teheran, ed è stata obbligata a scendere sull'isola di Kish, ma non è stata arrestata. L'Iran è una polveriera con proteste che vanno avanti da oltre 100 giorni, da quando gli agenti del regime hanno ucciso la 22enne Mahsa Amini per non aver indossato correttamente lo hijab. Negli ultimi mesi, indossare l'hijab è stato un argomento molto controverso in Iran. Molti cittadini iraniani hanno accusato la controversa polizia morale della morte di Amini, sostenendo che le autorità l'hanno colpita alla testa durante l'interrogatorio.