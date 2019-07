Iran: "Arrestate e condannate 17 spie addestrate dalla Cia"

"Le spie identificate lavoravano come appaltatori o consulenti in centri sensibili nonché in settori privati associati a questi centri", ha detto un funzionario della sicurezza come ha riportato l'agenzia di stampa ufficiale Irna.



Lo stesso funzionario ha spiegato che "questi centri sono di vitale importanza in diversi campi, tra cui l'economia, il nucleare, quello militare e informatico, aggiungendo che i 17 presunti 007 identificati agivano in una rete senza che nessuno di loro si relazionasse con gli altri".



L'Iran aveva annunciato ad aprile di avere identificato un gruppo di 290 agenti della Cia attivi in tutto il mondo e aveva informato della questione alcuni governi, che hanno scambi di informazioni con Teheran.