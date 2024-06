Iran, annullata la condanna a morte del rapper dissidente Toomaj Salehi

L'avvocato Amir Raisian ha aggiunto che, secondo la sezione 39 della Corte Suprema, il caso sarà rinviato a un altro tribunale per un riesame. "La Corte Suprema ha anche annunciato che la precedente condanna a sei anni e tre mesi di carcere di Salehi non era stata legale, a causa dell'esistenza di altre sentenze", ha aggiunto Raisian sul suo account X. Salehi è stato imprigionato e condannato a morte con l'accusa di "corruzione sulla terra", per il suo sostegno al movimento 2022 Donna, vita e libertà in Iran e anche per le sue canzoni, che criticavano apertamente il sistema della Repubblica islamica.