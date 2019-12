Iran, Amnesty: oltre 200 manifestanti uccisi in dimostrazioni da novembre

Amnesty International ha affermato che sono oltre 200 i manifestanti uccisi nel corso delle proteste iniziate in Iran a novembre. "Decine di queste vittime sono state uccise a Shahriar, una tra le città che hanno pagato il più elevato tributo di sangue", hanno spiegato dall'Ong. Le famiglie delle vittime sono state ammonite a non parlare. Alcune sono state costrette a pagare somme esorbitanti per riavere i corpi dei loro cari.