Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
nel sud-est del Paese

Iran, agguato contro agenti di polizia: cinque morti

23 Ago 2025 - 00:17
© Afp

© Afp

 Alcuni uomini armati hanno ucciso cinque agenti di polizia nella provincia sud-orientale iraniana del Sistan e Baluchistan, secondo quanto riportato dai media statali. Gli agenti stavano pattugliando in due auto della polizia quando sono stati attaccati sulla strada vicino alla città di Iranshahr, a circa 1.300 chilometri a sud-est della capitale Teheran. Nessun gruppo ha finora rivendicato la responsabilità dell'attacco. La provincia, al confine con l'Afghanistan e il Pakistan, è stata teatro di sporadici scontri mortali tra gruppi militanti, trafficanti d'arma e droghe e forze di sicurezza iraniane.

iran

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri