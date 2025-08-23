Iran, agguato contro agenti di polizia: cinque morti

Alcuni uomini armati hanno ucciso cinque agenti di polizia nella provincia sud-orientale iraniana del Sistan e Baluchistan, secondo quanto riportato dai media statali. Gli agenti stavano pattugliando in due auto della polizia quando sono stati attaccati sulla strada vicino alla città di Iranshahr, a circa 1.300 chilometri a sud-est della capitale Teheran. Nessun gruppo ha finora rivendicato la responsabilità dell'attacco. La provincia, al confine con l'Afghanistan e il Pakistan, è stata teatro di sporadici scontri mortali tra gruppi militanti, trafficanti d'arma e droghe e forze di sicurezza iraniane.