Iran, aereo contro muro aeroporto: almeno 15 morti

Almeno 15 persone sono morte a causa dell'incidente aereo nell'aeroporto Fath di Karaj, non lontano da Teheran, in Iran. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento per le emergenze, Mojtaba Khaledi. Sopravvissuto un solo membro dell'equipaggio. Il Boeing 707 cargo, in fase di atterraggio, ha sfondato il muro di cinta dello scalo e si è schiantato contro alcuni palazzi residenziali, incendiandosi.