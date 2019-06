Iran, 15enne senza velo arrestata in un parco: polemiche

Stava giocando in un parco a Rasht, in Iran, senza il velo islamico. Per questo motivo una ragazzina di 15 anni è stata arrestata da un poliziotto in borghese. Il video della scena ha fatto il giro del web scatenando le polemiche via social. A commentare l'accaduto è intervenuto anche il presidente Hassan Rohani, che ha dichiarato: "Troppi controlli stancano e deprimono le persone, non dovremmo pressarle a meno che non ci siano pericoli".