Iowa, all'età di 15 anni uccise il suo stupratore: ora dovrà risarcire la famiglia di lui con 150mila dollari

Omicidio colposo

lesioni intenzionali -

Una sentenza che fa discutere l'America e il mondo. La ragazza è stata condannata per omicidio colposo e lesioni intenzionali: reati punibili con 10 anni di carcere.

Lo stupratore non rappresentava un pericolo nel momento dell'omicidio

- La confessione della Lewis non è stata contestata dai pubblici ministeri americani, che però hanno sottolineato che, nel momento in cui è stato accoltellato, l'uomo dormiva, non rappresentava quindi un pericolo immediato. Ed è per questo che il giudice ha stabilito questo tipo di condanna: sul risarcimento "per la corte non c'è altra opzione", ha spiegato il giudice, dato che è una misura obbligatoria per la legge dell'Iowa. Per quanto riguarda la pena di 5 anni di libertà vigilata, se venisse infranta, la giovane rischierebbe 20 anni di carcere.