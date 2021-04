Intelligenza artificiale, Ue: vietati sistemi pericolosi per i diritti 

dal-web

Bruxelles fissa i paletti per l'uso dell'intelligenza artificiale in Europa: saranno vietati tutti i sistemi ritenuti "una chiara minaccia per la sicurezza, i mezzi di sussistenza e i diritti delle persone". Lo scrive la Commissione Ue nella prima proposta di legge sull'Artificial Intelligence. Le aziende che non si conformeranno alle norme europee potrebbero incorrere in sanzioni fino al 6% del loro fatturato.