Intelligenza artificiale, Ue e Usa lanciano un codice di condotta comune

Una prima bozza per un "codice di condotta comune sull'intelligenza artificiale" sarà presentato nelle prossime settimane dall'Unione europea e dagli Stati Uniti.

Lo annunciano la vicepresidente della Commissione Ue Margrethe Vestager e il segretario di Stato americano Antony Blinken, in conferenza stampa al termine del Consiglio Ue-Usa su commercio e tech in Svezia. Il codice sarà aperto alle aziende del settore "su base volontaria" e "a tutti i Paesi che condividono le stesse idee", ha evidenziato Blinken. Le norme anticiperanno l'entrata in vigore dell'AI Act, il regolamento Ue ancora in fase di negoziazione.