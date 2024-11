L'ondata di maltempo e inondazioni che ha colpito le regioni meridionali di Thailandia e Malesia ha provocato almeno 13 vittime. Le piogge torrenziali sono proseguite per una settimana. In totale sono oltre 90mila le persone costrette a fuggire dalle loro case, con rifugi temporanei allestiti in scuole e templi.