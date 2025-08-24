Inondazioni in Messico, due morti nel centro del Paese

Due persone sono morte a Queretaro, nel Messico centrale, a causa delle forti piogge che si sono abbattute sul Paese. I corpi delle vittime sono stati ritrovati in una zona fortemente colpita dal maltempo, secondo la Protezione civile. Queretaro, la capitale dell'omonimo Stato nota per la sua architettura coloniale, ha subito danni a causa delle intense piogge, che hanno costretto le autorità federali ad attivare un piano militare di assistenza alla popolazione. Intanto, l'aeroporto Benito Juarez di Città del Messico, uno dei più trafficati dell'America Latina, ha interrotto brevemente le operazioni a causa di problemi di visibilità.