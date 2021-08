Inondazioni in Turchia, il bilancio sale a 38 morti

ansa

Si aggrava il bilancio delle inondazioni in Turchia: sono almeno 38 i morti nel nord del Paese, dove il presidente Recep Tayyip Erdogan si è recato per portare sostegno alle popolazioni colpite. Secondo l'Agenzia governativa per la gestione delle catastrofi naturali, 32 persone sono morte nella provincia de Kastamonu, sulle rive del mar Nero, e 6 nella vicina provincia di Sinop. Un numero imprecisato di persone restano ancora disperse.