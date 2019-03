Inondazioni in Iran, almeno 21 morti e oltre 100 feriti

E' di almeno 21 morti e un centinaio di feriti il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito in questi giorni diverse province dell'Iran occidentale. Il Paese sta affrontando inondazioni senza precedenti in 25 delle sue 31 province, secondo l'Agenzia per la protezione ambientale iraniana, mentre nelle prossime ore sono previsti altri rovesci.