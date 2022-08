Inondazioni in Ciad, l'allarme dell'Onu: colpite più di 340mila persone

Sono più di 340mila, secondo una stima dell'Onu, le persone che sono state colpite dalla fine di giugno dalle inondazioni in Ciad, uno dei paesi meno sviluppati del pianeta.

"La stima provvisoria delle inondazioni è di 341.056 persone colpite (ovvero 55.123 famiglie) in 11 delle 23 province" del

Ciad, compresa la capitale N'Djamena, ha precisato in un comunicato l'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari delle Nazioni Unite (Ocha).