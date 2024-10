Inondazioni in Brasile, aeroporto Porto Alegre riapre dopo 160 giorni

Dopo 160 giorni di chiusura a causa delle gravi inondazioni che hanno colpito lo Stato di Rio Grande do Sul, in Brasile, l'aeroporto di Porto Alegre ha riaccolto il suo primo volo. A bordo c'erano i ministri dei Porti e Aeroporti, Silvio Costa Filho, e della Segreteria di comunicazione della presidenza, Paulo Pimenta. La ripresa parziale delle operazioni è programmata per lunedì 21 ottobre, quando l'aeroporto "Salgado Filho" tornerà a ricevere voli commerciali. La ripresa completa delle operazioni è attesa per dicembre, quando saranno riparati altri 1.400 metri di pista, consentendo la ripresa dei voli internazionali.