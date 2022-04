13 aprile 2022 12:17

Guerra in Ucraina, la mappa della situazione

Durissimi combattimenti si registrano a Mariupol. La città vede l'avanzata delle forze di Mosca soprattutto nell'area del complesso metallurgico Azovstal, dove sono in corso intensi scontri, anche corpo a corpo. Il ministero della Difesa di Mosca riferisce che di più di mille marine ucraini si sarebbero arresi, ma Kiev smentisce. Secondo il sindaco ci sono 100mila civili che chiedono di essere evacuate, ma restano intrappolati in mancanza di corridoi umanitari che il governo di Kiev ha fatto sapere di non poter assicurare. Proseguono anche i bombardamenti su Kharkiv.