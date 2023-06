Cerca di perdere 100 kg in un centro di dimagrimento, morta influencer cinese

I suoi immani sforzi per dimagrire, visti da decine di migliaia di follower, le sono stati però fatali. È morta così Cuiha, influencer cinese di 21 anni. La ragazza era entrata in un centro di addestramento per la perdita di peso ed era seguita costantemente da Cnr News, media statale cinese, che secondo la Cnn in avrebbe poi tentato di occultare la vicenda sul suo account Weibo.



Sfide social - Non è la prima volta che influencer cinesi perdono la vita per pericolose sfide. Qualche settimana fa è morto un ragazzo che ha bevuto in diretta web diverse bottiglie di superalcolici. Un tema diventato oggetto di dibattito anche in Italia dopo l'incidente a Casal Palocco, a Roma, in cui un bambino ha perso la vita. Il piccolo viaggiava con la madre e la sorellina su una Smart, quando è stato investito da un Suv con a bordo cinque youtuber. Secondo un testimone, i ragazzi "hanno continuato a filmare anche dopo lo scontro", tanto che un uomo ha urlato "Ma che c... state facendo?".

Influencer e obesità - Oltre alle sfide pericolose sui social, la morte di Cuiha - che voleva essere un esempio per i propri follower, a fronte di una sempre maggiore diffusione dell'obesità in Cina - accende i riflettori su come le ragazze siano spesso costrette a conformarsi agli standard di bellezza tradizionali, e come le influencer possano essere in tal senso un esempio negativo.