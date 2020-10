Influenza aviaria, allerta Ue per nuove epidemie

L'Unione europea lancia un'allerta per il rischio di nuove epidemie di influenza aviaria. "I Paesi Ue sono sollecitati a intensificare la sorveglianza e le misure di biosicurezza per prevenire possibili nuove epidemie di influenza aviaria quest'anno", si legge nell'ultimo aggiornamento preparato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dal Centro europeo prevenzione e controllo malattie in relazione al periodo maggio-agosto 2020.