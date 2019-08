Inf, Usa vogliono dispiegare rapidamente nuovi missili in Asia

Ora che sono svincolati dal trattato sul disarmo Inf, gli Stati Uniti vogliono dispiegare velocemente nuovi missili in Asia, se possibile già nei prossimi mesi, per contrastare l'ascesa della Cina nella regione. Lo ha dichiarato il nuovo capo del Pentagono, Mark Esper. "Vorremmo farlo il prima possibile", ha precisato Esper nel corso di un tour di una settimana in Asia.